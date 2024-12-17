الامارات | 30 ألف زائر لمهرجان فعاليات الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، النسخة الرابعة من مهرجان فعاليات الشارقة، التي امتدت لأربعة أيام تحت شعار «تشرق بفعالياتها» على مسرح المجاز في الشارقة، واستقطب المهرجان نحو 30 ألف زائر استمتعوا بالأنشطة والفعاليات المتنوّعة التي شملت 52 نشاطاً استهدفت مختلف أفراد العائلة.

وشهد المهرجان إطلاق أجندة فعاليات الشارقة لعام 2025، والتي تضمنت الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال أشهر السنة المقبلة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك في النسخة الرابعة من مهرجان فعاليات الشارقة، 24 جهة حكومية وخاصة أسهمت في تعزيز تجربة المهرجان.