الامارات | تشغيل قطارات من الثلاثينات في مترو نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُعيد تشغيل قطارات في مترو نيويورك كانت تسير بدءاً من ثلاثينات القرن الـ20، وقد استقلّها الركاب مرتدين ملابس خاصة بتلك الحقبة.

ولفترة محدودة، تعيد «ميتروبوليتان ترانسبورت أوثوريتي»، التي تدير مترو نيويورك، تشغيل قطاراتها «آر 1-9» التي صُنّعت في أوائل ثلاثينات القرن الـ20، وشكلت مصدر إلهام لأغنية «تايك ذي إيه تراين» الشهيرة لديوك إلينغتون.

وأكدت لاتويا فولتو (40 سنة)، وهي امرأة متحدرة من برونكس، حضرت مع ابنتها لتستقل القطار، أنّ هذه الخطوة تُشعرها بالحنين إلى الماضي.

وتابعت «أتذكّر عندما استخدمنا المترو مع والدتي للذهاب إلى استاد يانكي، وكنت سعيدة بالنظر عبر النافذة».

وقال فوكس هاتسون (53 عاماً): «إنّ الماضي يختفي، وهذه الطريقة الوحيدة للحفاظ عليه، إنه اختبار للزمن، وهذه الأمور لاتزال تلقى نجاحاً».