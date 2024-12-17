وسائل اعلام يمنية: غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

افادت وسائل اعلام يمنية بوقوع غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء. ولفتت قناة "العربية" الى أنباء عن استهداف وزارة الدفاع ومعسكر الحفاء في صنعاء.

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