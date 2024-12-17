الامارات | «عالم القهوة 2025» في دبي يستضيف أول مزاد عالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف معرض عالم القهوة دبي 2025 أول مزاد من نوعه للقهوة النادرة في المنطقة، يتضمّن نحو 20 مجموعة من حبوب القهوة المختصة والنادرة.

ويُعدّ المزاد ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين معرض عالم القهوة ومركز دبي للسلع المتعددة، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للقهوة في المنطقة.

وسيكون بوسع الحاضرين المشاركة في المزاد بشكل مباشر، بينما سيتاح لمن لم يتمكن من الحضور المشاركة عن بُعد من خلال منصة رقمية متطوّرة.

وتُعرف حبوب القهوة المختصة النادرة بأنها حبوب القهوة التي تحصل على تقييم 80 نقطة أو أكثر من 100 وفقاً لمعيار التقييم الخاص بجمعية القهوة المختصة، علماً بأن جميع مجموعات حبوب القهوة التي ستتم المزايدة عليها حاصلة على تقييم 92 نقطة أو أكثر.

وتشهد أسعار القهوة ذات التقييم العالي ارتفاعاً كبيراً، وتضم قائمة أندر أنواع القهوة، قهوة «العاج الأسود» Black Ivory من تايلاند، ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها نحو 1500 دولار، وقهوة «كوبي لواك» من إندونيسيا ويصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 1200 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن مزاد القهوة الأول في دبي لعام 2025 يُعدّ خطوة جديدة تعكس دور المركز في تشكيل مستقبل واحدة من أكثر السلع تداولاً في العالم، وذلك من خلال عرض بعض أندر وأفخر أنواع القهوة.

وأضاف أن أهمية المزاد لا تقتصر على احتمال تسجيل أرقام قياسية جديدة في أسعار القهوة المختصة، بل العمل كذلك على تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً للتجارة العالمية للقهوة، حيث يجمع أبرز المنتجين والتجّار وعشّاق القهوة من جميع أنحاء العالم في دبي، لدفع عجلة النمو والاستدامة والتميّز في هذا القطاع.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي، إن معرض عالم القهوة - دبي يوفر منصة أساسية للصناعة، تجمع الروّاد والخبراء والمحترفين والهواة والشركات من جميع أنحاء العالم، واصفاً المزاد بأنه علامة إضافية على الدور الذي تمثّله دبي مركزاً رئيساً لتجارة القهوة في المنطقة، ويؤكّد مكانتها مركزاً للابتكار والتعاون والفرص في هذه الصناعة العالمية.

ويشهد قطاع القهوة زيادة ملحوظة في القيمة والطلب، حيث وصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها منذ 47 عاماً، وتعود هذه الزيادة إلى تنامي الطلب العالمي، خصوصاً في آسيا، إلى جانب التحدّيات المتعلقة بالإنتاج، مثل التغيّرات المناخية في الدول الرئيسة المنتجة كالبرازيل وفيتنام، ما يعزز أهمية مثل هذه الفعاليات خصوصاً أنها تجمع أهم المنتجين والروّاد، وتقدّم رؤية متعمقة حول الاتجاهات الواعدة في صناعة القهوة.

ويُعدّ المزاد أحد أبرز فعاليات معرض عالم القهوة دبي 2025، أكبر معرض تجاري للقهوة في الشرق الأوسط، وتقام الدورة الرابعة للمعرض خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، واجتذبت دورته الأخيرة التي أقيمت في يناير 2024 أكثر من 13 ألف زائر، و400 عارض دولي، ويأتي المعرض مع توقعات بوصول حجم سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2025.