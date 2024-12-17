الامارات | شرطة دبي تطلق النسخة الرابعة من بطولة الألعاب الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، من 20 إلى 22 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بمؤتمر صحافي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي بنادي ضباط شرطة دبي، بقاعة مبنى الدراجات الهوائية، بحضور مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، ومدير إدارة المباحث الإلكترونية بالوكالة، الرائد عبدالله الشحي، ومدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، علي عمر البلوشي، ومؤسس شركة «BOLD»، باريس كانجوكسي، والمؤسس والمدير الإداري بشركة «فور 04 إسبورتس»، مقداد عباسي، واللاعب والمؤثر، طه باكمان، وعدد من هواة الألعاب الإلكترونية.

وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري أن الإقبال الكبير على هذا النوع من الألعاب سبّب تنظيم البطولة، إضافة إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي، خصوصاً بين الشباب، بشأن اللعب المتوازن، والحذر من التعامل مع الغرباء عبر الشاشات الإلكترونية.

وأشار إلى أن البطولة ستتضمن برامج توعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على صحة الإنسان.

وقال إن البطولة تأتي هذا العام تزامناً مع الإجازة المدرسية، ما يُتيح المشاركة لأكثر من 500 طالب، كما تُعقد ندوة دولية بعنوان «الألعاب الإلكترونية» تتضمن أربعة محاور، تتمثل في الدور الإيجابي للألعاب الإلكترونية، ويشمل التوازن النفسي بممارسة الألعاب الإلكترونية، والمحور الثاني تعزيز المناعة الذاتية من الاختراقات الأمنية، ويهدف إلى التحصين التقني من أي اختراق أمني، والمحور الثالث الحد من إدمان اللعب الإلكتروني، والمحور الرابع يتحدث عن السلامة الرقمية، ويتضمن المعرفة القانونية لقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال باريس كانجوكسي: «صممنا لعبة تُحاكي مدينة دبي وشرطة دبي ومراكزها الشرطية الذكية، إضافة إلى خريطة فريدة من نوعها تضم خمسة قطاعات، من دبي القديمة وأسواقها إلى وسط المدينة العصري».

وأوضح أن لعبة «GUN GAME» تتيح للاعبين البدء كضباط مرشحين والترقية بالرتب العسكرية من خلال القضاء على الأعداء، ومع كل رتبة جديدة يحصل اللاعبون على إمكانية الوصول إلى أسلحة وقدرات جديدة، ويواجهون نوعين من روبوتات شرطة دبي التي تحرس مراكز الشرطة الذكية التي تحتوي على دروع ونقاط، وسنمنح اللاعبين فرصة حصرية لتجربتها خلال البطولة.

وقال مقداد عباسي إن جوائز البطولة تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم تُمنح للفائزين بمختلف المنافسات، إضافة إلى سحوبات ضخمة للجماهير تمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيّمة، وستقام البطولة في خمس قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، وتتمثل الألعاب في «Valorant» و«Counter Strike 2» و«EA FC25» و«Mobile Legends Bang Bang» و«Fortnite» و«Tekken 8»، ويمكن للاعبين التسجيل على «www.dpesports.com».

وقال السيد طه المعروف باسم باكمان: «أتطلع للمشاركة في البطولة لكونها شيئاً كبيراً بنطاقها حتى عند مقارنتها بالعام الماضي، من لعبتين إلى ست ألعاب ومجموع جوائز يزيد على 200 ألف درهم إماراتي».

. لعبة جديدة تُحاكي مدينة دبي وشرطة دبي الذكية، تتيح للاعبين البدء كضباط مرشحين والترقية بالرتب من خلال القضاء على الأعداء.