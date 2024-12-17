الامارات | وفاة 9 ونجاة 73 عاملاً في حادث تدهور حافلة بخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي تسعة ركاب من بين 82 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية، إثر تدهور حافلة لنقل العمال في مدينة خورفكان، مساء أول من أمس، نتيجة تعطل مكابح الحافلة. وأسعفت الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، 73 شخصاً من الركاب ونقلتهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العميد الدكتور علي الكي الحمودي، إن غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت، مساء أول من أمس، بلاغاً عن تدهور حافلة بها عمال، على ميدان وادي وشي الواقع على مدخل مدينة خورفكان، وعلى الفور توجهت جميع الفرق الشرطية المختصة وفرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني لموقع الحادث، وتبين وقوع وفيات وإصابات.

وأشار إلى أنه على الفور رُفعت حالة الاستعداد، واتخذت جميع الأجهزة المختصة الإجراءات الفورية لإسعاف المصابين بعد الجروح المتفرقة التي لحقت بهم، والتي راوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، كما نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الشاملة.

وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن تعطل الفرامل في الحافلة كان السبب الرئيس للحادث، الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة وتدهور الحافلة عند المخرج الأيمن لمدخل مدينة خورفكان.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطرق إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، ومعايير الأمان المروري، وأكدت أهمية الالتزام التام بالصيانة الدورية للمركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد بالسرعات المحددة في الأنفاق والمنحنيات والتقاطعات.