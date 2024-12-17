الامارات | رئيس الدولة ونائباه: علاقات أخوية تاريخية تربط الإمارات والبحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائباه: علاقات أخوية تاريخية تربط الإمارات والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «خالص التهنئة وصادق الأمنيات لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق، بمناسبة العيد الوطني، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمان والعز والتقدم».

وأكد سموه في تدوينته أن «الإمارات والبحرين تربطهما علاقات أخوية تاريخية، وإن شاء الله يظل البلدان معاً في كل ما يحقق الخير والنماء لشعبيهما وشعوب المنطقة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب البحرين الشقيق، عيدهم الوطني المجيد.. وكل التبريكات بعيد الجلوس الـ25 للملك.. أدام الله عليكم نعمته، وأدام عليكم الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، وأدام المحبة بين الشعبين الشقيقين».

كما نشر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تدوينة على منصة «إكس» قال فيها: «أتقدم بأصدق التهاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة العيد الوطني، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين ويبارك في مسيرتها التنموية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لشعبها».

وأكد سموه في تدوينته أن «علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار».

وتشارك دولة الإمارات مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، تتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.

وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد على نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وتعد العلاقات بين البلدين أحد أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة، وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.

وشكّل عام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية - البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وفي نوفمبر الماضي، عقدت أعمال الدورة الـ12 من اللجنة في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.

وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقّع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.

ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، أسهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسة كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وأسهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية، ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، ما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويجمع البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكّلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على كثير من المفردات والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.

ووقّع البلدان خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، ويمثل مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين، الذي دعمته دولة الإمارات، جزءاً من هذا السياق.

حكام الإمارات يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

حمدان بن محمد: علاقات أخوية استثنائية

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لأهلنا وأشقائنا في مملكة البحرين العزيزة يومهم الوطني، وندعو الله لهم بدوام التوفيق والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. نجدد في هذا اليوم فخرنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية الاستثنائية التي تجمع بين قادتنا وشعبينا، وكل عام والبحرين وأهلها بخير وازدهار».

مكتوم بن محمد: كلّ عام والبحرين تنعم بالخيرات

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لمملكة البحرين قيادةً وشعباً يومها الوطني، داعين الله أن يديم عليها المجد والرفعة والازدهار.. توحدنا مع شعب البحرين الآمال، ويجمعنا المصير، ونتشارك الرؤية، ونمضي في مسيرة واحدة، كلّ عام وأرض البحرين تنعم بالخيرات، وشعبها يتمتع بالرخاء ويحقق طموحاته وتطلعاته، وسنظل نعمل معاً بما يرسخ الأخوة، ويعمّق أواصر القربى، ويمضي بنا معاً نحو الريادة».

أحمد بن محمد: خالص التهاني لأهلنا في البحرين

قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي في منصة «إكس»: «تجمعنا والبحرين علاقات أخوية راسخة، وصداقة ومحبة تعكس متانة العلاقات الإماراتية البحرينية، وبمناسبة اليوم الوطني البحريني نتقدم بخالص التهاني لأهلنا في البحرين، ونسأل الله أن يحفظ وطنكم وملككم وشعبكم، وأن يوفقكم لكل خير».

محمد بن زايد:

. إن شاء الله.. يظل البلدان معاً في كل ما يحقق الخير والنماء لشعبيهما وشعوب المنطقة.

محمد بن راشد:

. نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب البحرين الشقيق، عيدهم الوطني المجيد.

منصور بن زايد:

. علاقات الإمارات والبحرين أخوية.. وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار.