الجيش الإسرائيلي: فرقة النخبة 98 تستعد للعودة للقتال في قطاع غزة بعد إنهاء مهمّتها في جنوب لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد ثلاثة أشهر من القتال في جنوب لبنان، تستعد الفرقة 98 للقتال في قطاع غزة".

وذكر أن قوات الفرقة ذاتها "أنهت مهمتها في القطاع الشمالي الأسبوع الماضي (الأربعاء)، بعد نحو ثلاثة أشهر من القتال المطوّل في معاقل حزب الله، والمهمة الأمنية، بعد اتفاق وقف إطلاق النار". وأشار إلى أن "قوات الفرقة تستعد للمهمة المقبلة في قطاع غزة".