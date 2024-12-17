شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة سيراميكا ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري ، بعدما أغلق صفحة مباريات الكونفدرالية "مؤقتاً" بنهاية مباراته مع المصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة الخامسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.