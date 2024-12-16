شكرا لقرائتكم خبر عن جروس وكولر يجددان صراع التلميذ والأستاذ فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

من جديد عاد السويسري كريستيان جروس إلى الدوري المصري في ولاية ثانية مع نادي الزمالك، الذي قرر العودة إلى المدرسة السويسرية، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الفريق الأبيض وقبوله بعرض الفتح السعودي.

عودة جروس إلى نادي الزمالك أعادت إحياء صراع التلميذ والأستاذ في الدوري المصري، خاصة مع وجود تلميذه، مارسيل كولر، على رأس الإدارة الفنية للنادي الأهلي.

كولر يتحدث عن أستاذه

قاد جروس نادي جراسهوبرز حتى عام 1997، وكان يعاونه مارسيل كولر، سواء داخل الملعب كلاعب، أو خارجه كمساعد فى الجهاز الفني، مارسيل كولر تحدث عن كريستيان جروس في تصريحات سابقة لصحيفة سويسرية قائلًا، "مع كريستيان، كان هناك شيء واحد فقط "الفوز"، كان يفعل دائمًا كل شيء من أجل ذلك، وكان يقود الطريق بنفسه دائمًا".

جروس

خلال مسيرته التدريبية، واجه جروس كولر في 18 مباراة مختلفة، شهدت فوز مدرب الأهلي الحالي فى 4 مناسبات، مقابل 8 تعادلات، و6 انتصارات لصالح كريستيان جروس.

كولر

نونو ألميدا وفيريرا

في مارس 2022، أعلن نادي فاركو تعاقده مع نونو ألميدا، والذي عُرف وقتها بتلميذ فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعمل نونو ألميدا كمساعد سابق لجيسوالدو فيريرا في سبورتنج وبراجا والزمالك والسد، وفاز بالدوري المصري وكأس مصر مع الزمالك موسم 2014/2015، وفي السد فاز بجميع الألقاب والجوائز المحلية بين عامي 2016 و2019.

نونو الميدا

وفي تجربته الأولى كمدير فني في مصر في موسم 2021/22 مع نادي فاركو، كان ألميدا على موعد مع مواجهة أستاذه فيريرا في مباراة الزمالك وفاركو في أبريل 2022 بالدوري، حيث أوقف فاركو انتصارات الزمالك وقتها، بعدما تعادل الفريقان بدون أهداف بستاد القاهرة في افتتاح الجولة الرابعة عشر للدوري المصري، وتعطلت أسلحة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك في مواجهة مواطنه ومساعده السابق نونو ألميدا المدير الفني لفاركو، رغم استحواذ الفريق الأبيض على مجريات المباراة.

فيريرا