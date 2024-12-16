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شكرا لقرائتكم خبر عن معظمه بالدولار.. ديون موريتانيا تجاوزت 4 مليارات يورو في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة المالية بموريتانيا بأن إجمالي الدين العام للبلاد بلغ 177 مليار أوقية جديدة (قرابة 4 مليارات ومئتان وسبعة واربعون مليونا وتسعمئة وستين ألف يورو).
وذكرت نشرة لوازرة المالية اليوم الاثنين، أن الدين العام بلغ في 30 يونيو 2024 نسبة 40.3% من الناتج المحلي، فيما يمثل الدين الخارجي 84.05% من إجمالي الدين العام، وفي معظمه دين بالدولار الأمريكي.
وذكرت نشرة لوازرة المالية اليوم الاثنين، أن الدين العام بلغ في 30 يونيو 2024 نسبة 40.3% من الناتج المحلي، فيما يمثل الدين الخارجي 84.05% من إجمالي الدين العام، وفي معظمه دين بالدولار الأمريكي.