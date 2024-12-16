شكرا لقرائتكم خبر عن معظمه بالدولار.. ديون موريتانيا تجاوزت 4 مليارات يورو في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدين الداخلي للدولة

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة المالية بموريتانيا بأن إجمالي الدين العام للبلاد بلغ 177 مليار أوقية جديدة (قرابة 4 مليارات ومئتان وسبعة واربعون مليونا وتسعمئة وستين ألف يورو).وذكرت نشرة لوازرة المالية اليوم الاثنين، أن الدين العام بلغ في 30 يونيو 2024 نسبة 40.3% من الناتج المحلي، فيما يمثل الدين الخارجي 84.05% من إجمالي الدين العام، وفي معظمه دين بالدولار الأمريكي.وأوضحت الوازرة أن الدين الداخلي يتوزع إلي ديون الدولة مقابل أذونات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية، ويبلغ مجموعها 13.66 مليار أوقية جديدة (نحو ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون يورو) ودين للبنك المركزي الموريتاني على الدولة بقيمة 16.31 مليار أوقية جديدة نحو ثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون يورو.