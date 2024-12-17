الخارجية البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري ويدعم انتقالا سلميا وشاملا

أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري ويدعم انتقالا سلميا وشاملا".

وكان قد اشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الى إن التطرف وروسيا وإيران يجب ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا.

ولفتت كالاس في حديث للصحفيين بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الى ان الاتحاد الأوروبي سيبحث مصير قاعدتي روسيا في سوريا مع السلطة الجديدة في دمشق. واوضحت بان عددا من وزراء خارجية الاتحاد قالوا إنه ينبغي للقيادة الجديدة في سوريا التخلص من النفوذ الروسي هناك.