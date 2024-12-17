الجيش الأميركي: نفذنا ضربة جوية على الحوثيين في اليمن

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية باننا نفذنا غارة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون داخل الأراضي التي يسيطرون عليها في صنعاء. ولفت الجيش الاميركي في بيان، الى ان المنشأة المستهدفة مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وذكر البيان بان الضربة تعكس التزام القيادة المركزية الأميركية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف والشركاء الإقليميين والشحن الدولي.

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