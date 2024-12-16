بعد نجاحه في الحريفة2.. كزبرة يخوض تجربة سينمائية جديدة

تفاصيل فيلم كزبرة الجديد "أوفر سايز"

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"الحريفة 2 – الريمونتادا" آخر مشاركات كزبرة السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - تجربة سينمائية جديدة يخوضها الفنانالشهير بـ""، وتحمل اسموكشف "كزبرة" عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" أن الفيلم سينافس به في موسم صيف العام المقبل 2025، والعمل من إخراج كريم سعيد ومن تأليف إياد صالح.وشارك "كزبرة" محبيه ومتابعيه عبر صفحته على "إنستغرام" صوراً ظهر من خلالها برفقة مخرج ومؤلف ومنتج فيلمه الجديد، وهو يقوم بالتوقيع على العقود الخاصة بالعمل، معلقاً: "توكلنا على الله استنونا في الصيف الجاي ''، شخصية عماد البطيء، خطوة مهمة جداً مكنتش هقدر أخدها من غير دعم إخواتي وإيمانكم بيا ويا رب يعجبكم، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج كريم سعد، وتأليف إياد صالح.

وتأتي مشاركة كزبرة بفيلم "أوفر سايز" بعد نجاح فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"، الذي يُعرض حالياً بدور السينما، ويشارك في بطولته مع عدد من النجوم الشباب منهم: نور خالد النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، ومن النجوم الكبار آسر ياسين.

ودارت أحداثه حول "ماجد" وأصدقائه حيث يخوضون تحديات ومغامرات مثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، وذلك بعد دخولهم الجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها، مع وجود "حريفة جدد" داخل فريق كرة القدم الخاص بهم، سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

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مشاركة درامية سابقة

وكان للفنان أحمد بحر "كزبرة" تجربة درامية سابقة في موسم دراما رمضان الماضي، وذلك من خلال مسلسل "كوبرا" حيث دارت أحداثه في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر، والعمل من بطولة: محمد إمام، هشام إسماعيل، مجدي كامل، منة فضالي، وآخرين، ومن إخرج أحمد شفيق .

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