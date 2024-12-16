باريس هيلتون عن مشروع قانون إساءة معاملة الأطفال: الصمت لا يشفي

باريس هيلتون توجه رسالة لمجلس النواب الأمريكي

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هيلتون تطالب بتنفيذ مشروع القانون وعدم تأجيله

تجربة مؤلمة مع التعنيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - النجوم ليسوا لامعين كما نراهم من الخارج، بل إنهم بشر مثل أي بشر، يحزنون، ويخافون، ويمرّون بأوقات عصيبة، ويحملون مرارات من الطفولة، وهذا ما حدث تماماً معالتي تتمتع بشهرة واسعة حول العالم، وحياة تبدو مترفة، ولكنها تحمل بداخلها ذكريات سيئة منذ طفولتها، عندما تعرضت للتعنيف وهي مراهقة في مدرسة داخلية في ولاية يوتا، الأمر الذي دفعها فيما بعد أن تستغل مكانتها وصوتها المسموع للمناداة بتلك القضية؛ ووقف التعنيف ضد الأطفال.إليكِ هذا الخبر: هكذا احتفلت باريس هيلتون بيوم ميلاد ابنتها لندنواصلت باريس هيلتون، 42 عاماً، الدفاع عن الأطفال المعنفين، وشاركت اليوم خطاباً عبر "إنستغرام"، تخاطب فيه أعضاء مجلس النواب الأمريكي. ودعتهم إلى إعطاء الأولوية لتمرير مشروع قانون وقف إساءة معاملة الأطفال داخل المؤسسات، وتنفيذه سريعاً بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ.وأضافت: "في معظم حياتي، كنت أعاني من ألم عميق غير معلن. اعتقدت أنه إذا بقيت صامتة، وإذا دفنته، ربما أستطيع إقناع نفسي بأن ذلك لم يحدث. لكن الصمت لا يشفي، فهو يحمي فقط الأشخاص الذين تسببوا في الأذى. لقد كان التحدث بصراحة هو أصعب شيء قمت به على الإطلاق، ولكنه كان أيضاً الأقوى".وتابعت: "عندما كنت مراهقة، تعرضت لإساءة لا ينبغي لأي طفل أن يتعرض لها على الإطلاق. لقد تم تقييدي، وحبسي، وتجريدي من كرامتي، وقيل لي لن يصدقني أحد إذا تحدثت ولا حتى عائلتي لسنوات، عشت تحت وطأة تلك الصدمة، والكوابيس، والعار. لم أبدأ بالشفاء إلا بعد أن أعلنت الأمر".وأضافت: "إلى كل عضو في مجلس النواب. فكروا في الأطفال الذين لا يستطيعون التحدث عن أنفسهم. إنهم يعتمدون عليكم. دعونا نحول الألم إلى هدف ونحمي الأشخاص الأكثر ضعفاً بيننا".كشفتفي رسالتها أن الدعوة إلى التغيير كانت "التجربة الأكثر تحدياً ومكافأة" في حياتها. وذكرت أيضاً أنها التقت "ناجين شجعين" آخرين خلال رحلتها.وقالت إنه عندما تم إقرار قانون وقف إساءة معاملة الأطفال المؤسسي "بالإجماع" يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، بعد سنوات من الضغط، كانت هذه واحدة من أفضل اللحظات في حياتها.وطالبت في رسالتها بالتسريع في تطبيق هذا القانون وعدم تأجيله لبعد احتفالات الكريسماس: "لقد كان دليلاً على أنه عندما نستمع إلى الناجين يمكننا إحداث تغيير حقيقي وهادف. لكن هذه الرحلة لم تنته بعد. لا يمكنني أن أحتفل حتى يصبح مشروع القانون هذا قانوناً، والآن يعود الأمر إلى مجلس النواب الأمريكي لإنهاء ما بدأه مجلس الشيوخ".في أغسطس 2020، أخبرتمجلة PEOPLE أن الـ 11 شهراً التي قضتها في مدرسة داخلية وهي بعمر ال17 كانت "تعذيباً مستمراً".وتزعم أن الموظفين كانوا يتنمرون عليها، وكانوا "يسيئون معاملتها جسدياً" هي وباقي الطلاب، بحيث يكون الأطفال والمراهقون "خائفين جداً من عصيانهم".

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