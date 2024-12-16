شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى نبيل الحلفاوى: فقدنا قامة فنية صاحب تاريخ طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير نبيل الحلفاوى الذى رحل عن عالمنا عصر اليوم بعد صراع مع المرض، تاركا بصمة كبيرة في عدد من الأعمال الفنية.

وقال مصطفى القصبي، المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، في بيان صادر من النقابة: فقدنا فنانا كبيرا صاحب أخلاق عالية، ووفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني ولكل محبيه ألف رحمة ونور على روحه.

وأضاف بيان النقابة: الفنان الراحل نبيل الحلفاوى صاحب تاريخ طويل ونجاحات في الوسط الفني، فكان صاحب بصمة كبيرة، حيث قدم عبر سنوات إبداعه الطويلة أعمالاً فنية جادة، وساهم في تجسيد بطولات وطنية عظيمة، وتخليد أشخاص مصرية حقيقية خالصة، وستظل أعماله موجودة في وجدان المُشاهد المصري والعربي.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".