شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بأغنيتى تسلم وخلينى فى حضنك بحفل قصر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل النجم تامر عاشور المقام بقصر عابدين، بحضور مجموعة من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، وماجدة زكي، ولقاء سويدان، وهاني رمزي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي.

وتألق تامر عاشور منذ بداية الحفل بعدد كبير من أغانيه، أبرزها: تسلم، خليني في حضنك، أنا عشت معاك حكايات، وسط تفاعل الجمهور والحاضرين.

وكان النجم تامر عاشور قد أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرا بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

يذكر أن أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا وبحثا عبر موقع "يوتيوب" خلال عام 2024، كما تصدرت الأكثر استماعا عبر أكثر من تطبيق موسيقي.



حفل المطرب تامر عاشور