الامارات | «يد النصر» تهزم الشارقة في لقاء «الممر الشرفي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق كرة اليد في نادي النصر فوزاً صعباً على مضيفه الشارقة، بفارق هدف واحد وبنتيجة (22-21)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وحرص لاعبو النصر قبل انطلاق المباراة على الاحتفاء بـ«أبطال آسيا» عبر «ممر شرفي»، وإهداء «الورود» للاعبي الشارقة الذين نجحوا، الشهر الماضي، في إهداء كرة اليد الإماراتية إنجازاً تاريخياً بالفوز ببطولة «الأندية الآسيوية الأبطال» في نسختها الـ27.

كما شهدت الجولة ابتسام الأرض في وجه أصحابها، بفوز شباب الأهلي على دبا الحصن (25-20)، ومليحة على الوحدة (27-17).

وتصدّر مليحة الترتيب العام بسبع نقاط، وبفارق نقطة عن كل من شباب الأهلي والنصر اللذين تشاركا المركز الثاني، فيما بقي دبا الحصن والشارقة في المركز الرابع برصيد خمس نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن الوصل صاحب المركز السادس، فيما يوجد الوحدة في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط.