شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" الأولى على 15 جهة حكومية ضمن نتائج مؤشر التحوّل الرقمي والان نبدء بالتفاصيل



كما مُنحت "سدايا" شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لمستوى النضج الرابع، وتكريمها عن المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" ضمن المبادرات المرشحة لأفضل مبادرة للشمولية الرقمية.

جاء ذلك في مستهل افتتاح أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الذي بدأت أعماله اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت.

خدمات رقمية

شاركت سدايا خلال أعمال الملتقى بجناح أبرزت فيه الخدمات الرقمية التي تقدمها عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، وتضمّن الجناح عرضًا لخدمات "توكلنا" الذي يُعد من أبرز الإنجازات الوطنية ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

ويخدم أكثر من 33 مليون مستخدم عبر أكثر من 350 خدمة متنوعة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ويساعد في تحقيق الوصول لخدماتها بكل يسر وسهولة وبموثوقية عالية. تكريمات مستحقة

جرى خلال الملتقى تكريم مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا في سدايا، المهندس صالح بن سالم مصيباح، ضمن المرشحين لجائزة أفضل قائد رقمي.

وتأتي مشاركة "سدايا" في الملتقى ضمن سعيها المستمر للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحقيق التكامل معها، وإبراز الخدمات الوطنية التي ينعكس أثرها على خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، إلى جانب الاهتمام بنشر الوعي حول تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي الوطني. الدمام - شريف احمد - نالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المركز الأول في مسار الإبداع متفوقة على 15 جهة حكومية في مجموعة التقنية والنقل والإعلام ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي 2024.كما مُنحت "سدايا" شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لمستوى النضج الرابع، وتكريمها عن المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" ضمن المبادرات المرشحة لأفضل مبادرة للشمولية الرقمية.جاء ذلك في مستهل افتتاح أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الذي بدأت أعماله اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت.شاركت سدايا خلال أعمال الملتقى بجناح أبرزت فيه الخدمات الرقمية التي تقدمها عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، وتضمّن الجناح عرضًا لخدمات "توكلنا" الذي يُعد من أبرز الإنجازات الوطنية ضمن إطار رؤية المملكة 2030.ويخدم أكثر من 33 مليون مستخدم عبر أكثر من 350 خدمة متنوعة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ويساعد في تحقيق الوصول لخدماتها بكل يسر وسهولة وبموثوقية عالية.جرى خلال الملتقى تكريم مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا في سدايا، المهندس صالح بن سالم مصيباح، ضمن المرشحين لجائزة أفضل قائد رقمي.وتأتي مشاركة "سدايا" في الملتقى ضمن سعيها المستمر للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحقيق التكامل معها، وإبراز الخدمات الوطنية التي ينعكس أثرها على خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، إلى جانب الاهتمام بنشر الوعي حول تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي الوطني.