محمد بن راشد يهنئ ملك البحرين وشعبها الشقيق بالعيد الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني المجيد الـ53.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:"نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق عيدهم الوطني المجيد ال53 .. وكل التبريكات بعيد الجلوس الخامس والعشرين للملك.. أدام الله عليكم نعمته .. وأدام عليكم الأمن والأمان .. والازدهار والاستقرار .. وأدام المحبة بين الشعبين الشقيقين" .