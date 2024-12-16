شكرا لقرائتكم خبر عن برودة تجمد المياه.. طريف تتصدر قائمة المدن الأقل حرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن ومحافظات المملكة التي تشهد أدنى درجات حرارة اليوم الاثنين، وسجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أقل درجة حرارة حيث وصلت إلى 4 درجات تحت الصفر.

تلتها مدينتا القريات ورفحاء بـ 3 درجات تحت الصفر ثم مدينة عرعر 2 تحت الصفر، وحائل درجة تحت الصفر، ثم مدينة سكاكا بصفر درجة الحرارة، ثم مدينتا القيصومة وبريدة بـ1 درجة حرارة، ثم مدينة الدوادمي، ثم العاصمة الرياض ومدينة تبوك بـ 4 درجات مئوية، وأخيرًا محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بـ 5 درجات مئوية. موجة برد قاسية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار الطقس باردًا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.