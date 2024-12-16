شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوثق اعتذاره لجاره بعد منعه من الوقوف أمام منزله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مواطن اعتذاره لجاره في مقطع فيديو بعد تلقيه رسالة خطية منه تطالبه بعدم الوقوف أمام منزله، وأظهر المواطن في المقطع حرصه على تصحيح الموقف، مؤكداً أنه لم يقصد التسبب بأي إزعاج أو مضايقة.

وأوضح المواطن في الفيديو أنه كان يحاول الوقوف بعيداً عن مدخل منزل الجار، مشيراً إلى أنه لم يكن يدرك أن موقفه قد يسبب إزعاجاً، مشيدًا بموقف جاره الذي اختار تنبيهه بأسلوب راقٍ عبر كتابة رسالة بدلاً من اللجوء إلى أي تصعيد.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، حيث أشاد كثيرون بتصرف المواطن وجاره، معتبرين أن الموقف يعكس نموذجاً إيجابياً في التعامل مع الخلافات البسيطة بين الجيران.