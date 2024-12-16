شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الاصطفاف الصباحي بمدارس القصيم غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم القصيم تأخير بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها ليوم غدٍ الإثنين، إلى الساعة 9:00 صباحًا، وذلك بناءً على التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الأجواء الباردة.

وأكدت الإدارة في بيانها أنه سيتم إلغاء الاصطفاف الصباحي مع اقتصار الأنشطة خلال الفسح على الفناء الداخلي فقط، لضمان سلامة الجميع من التعرض المباشر للأجواء الباردة.

وشددت الإدارة على أهمية تعاون أولياء الأمور والجهات التعليمية في تطبيق هذه التوجيهات لضمان سير العملية التعليمية بسلامة وأمان، مع التأكيد على متابعة الظروف الجوية والاستجابة لأي مستجدات.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التعليم على توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب والطالبات، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون تأثير سلبي من تقلبات الطقس.