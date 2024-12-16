شكرا لقرائتكم خبر عن مساران.. إطلاق فعالية "المختبر الوطني" لتوثيق التاريخ السعودي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية