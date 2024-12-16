اخبار السعوديه

مساران.. إطلاق فعالية "المختبر الوطني" لتوثيق التاريخ السعودي

0 نشر
واس - الرياض  0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مساران.. إطلاق فعالية "المختبر الوطني" لتوثيق التاريخ السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إطلاق فعالية بعنوان "مختبر التاريخ الوطني" في مدينة الرياض.
ويأتي ذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1446هـ (26 إلى 28 يناير 2025م)، بهدف استثمار طاقات الشباب في خدمة تاريخ الوطن.

توثيق التاريخ السعودي

ويتضمن تعزيز دورهم في الابتكار لتوثيق التاريخ السعودي، وذلك بمشاركة جامعات المملكة العربية .
وسيركز المختبر على مسارين رئيسين يستهدفان الاستثمار في مهارات الشباب وقدراتهم الإبداعية، في مسار الابتكار الرقمي ومسار الأثر الاجتماعي.
وسيشارك في الفعالية عدد من الأكاديميين والمتخصصين المهتمين بتاريخ المملكة، وستسهم الفعالية في دعم الابتكار في مجالات توثيق التاريخ.

الحفاظ على التاريخ والتراث السعودي

يضاف إلى ذلك إنتاج محتوى يسهم في الحفاظ على التاريخ والتراث الوطني للأجيال القادمة، مما يعزز من روح الانتماء الوطني لدى الشباب ويسهم في استثمار إمكاناتهم لخدمة التاريخ الوطني.
ويأتي إطلاق الدارة للفعالية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز دور الأجيال الشابة في الابتكار وخدمة التاريخ الوطني.
وكذلك تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتراث المملكة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا