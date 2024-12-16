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شكرا لقرائتكم خبر عن مساران.. إطلاق فعالية "المختبر الوطني" لتوثيق التاريخ السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إطلاق فعالية بعنوان "مختبر التاريخ الوطني" في مدينة الرياض.
ويأتي ذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1446هـ (26 إلى 28 يناير 2025م)، بهدف استثمار طاقات الشباب في خدمة تاريخ الوطن.
وسيركز المختبر على مسارين رئيسين يستهدفان الاستثمار في مهارات الشباب وقدراتهم الإبداعية، في مسار الابتكار الرقمي ومسار الأثر الاجتماعي.
وسيشارك في الفعالية عدد من الأكاديميين والمتخصصين المهتمين بتاريخ المملكة، وستسهم الفعالية في دعم الابتكار في مجالات توثيق التاريخ.
ويأتي إطلاق الدارة للفعالية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز دور الأجيال الشابة في الابتكار وخدمة التاريخ الوطني.
وكذلك تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتراث المملكة.
ويأتي ذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1446هـ (26 إلى 28 يناير 2025م)، بهدف استثمار طاقات الشباب في خدمة تاريخ الوطن.
توثيق التاريخ السعوديويتضمن تعزيز دورهم في الابتكار لتوثيق التاريخ السعودي، وذلك بمشاركة جامعات المملكة العربية السعودية.
وسيركز المختبر على مسارين رئيسين يستهدفان الاستثمار في مهارات الشباب وقدراتهم الإبداعية، في مسار الابتكار الرقمي ومسار الأثر الاجتماعي.
وسيشارك في الفعالية عدد من الأكاديميين والمتخصصين المهتمين بتاريخ المملكة، وستسهم الفعالية في دعم الابتكار في مجالات توثيق التاريخ.
الحفاظ على التاريخ والتراث السعودييضاف إلى ذلك إنتاج محتوى يسهم في الحفاظ على التاريخ والتراث الوطني للأجيال القادمة، مما يعزز من روح الانتماء الوطني لدى الشباب ويسهم في استثمار إمكاناتهم لخدمة التاريخ الوطني.
ويأتي إطلاق الدارة للفعالية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز دور الأجيال الشابة في الابتكار وخدمة التاريخ الوطني.
وكذلك تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتراث المملكة.