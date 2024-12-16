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السعودية | وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمنتدى حوكمة الإنترنت IGF

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، ختمًا خاصًا تزامنًا مع انطلاق الدورة الـ(19) من منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة المؤتمر في الفترة من (15 – 19 ديسمبر 2024م).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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