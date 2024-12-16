السعودية | وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمنتدى حوكمة الإنترنت IGF

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، ختمًا خاصًا تزامنًا مع انطلاق الدورة الـ(19) من منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة المؤتمر في الفترة من (15 – 19 ديسمبر 2024م).

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