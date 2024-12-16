شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة باردة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، من موجة باردة على أجزاء من 7 مناطق، تستمر حتى الساعة 9 صباحًا .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية، وتكوّن الصقيع . أماكن الموجة الباردة المنطقة الشرقية: النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة والدوادمي والمزاحمية وشقراء وضرما ومرات والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح.

تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وعلقان وتيماء وتبوك.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر. أتربة مثارة نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات . أماكن الأتربة المثارة المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العلي وذعبلوتن .

مكة المكرمة: جدة وثول ورابغ والكامل وخليص والجموم والخرمة والموية وتربة ورنية .

المدينة المنورة: العلا وخيبر والمدينة المنورة والحناكية والمهد والرايس وينبع .

نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة .

تبوك: الوجه وأملج .

عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب . الحذر على الطرق السريعة دعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة، خاصة في أثناء القيادة على الطرق السريعة .

كما حثّ "الأرصاد" الجميع على متابعة المستجدات والتحديثات عبر قنواته الرسمية ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتستقبل مناطق المملكة لاستقبال موجة برد قاسية تبدأ من اليوم الأحد، متسببةً في انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية .

وتُصاحب هذه الأجواء رياح نشطة مثيرة للأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة .