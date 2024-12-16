شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة باردة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، من موجة باردة على أجزاء من 7 مناطق، تستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية، وتكوّن الصقيع.
الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة والدوادمي والمزاحمية وشقراء وضرما ومرات والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح.
تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وعلقان وتيماء وتبوك.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
مكة المكرمة: جدة وثول ورابغ والكامل وخليص والجموم والخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: العلا وخيبر والمدينة المنورة والحناكية والمهد والرايس وينبع.
نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.
تبوك: الوجه وأملج.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
كما حثّ "الأرصاد" الجميع على متابعة المستجدات والتحديثات عبر قنواته الرسمية ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستقبل مناطق المملكة لاستقبال موجة برد قاسية تبدأ من اليوم الأحد، متسببةً في انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.
وتُصاحب هذه الأجواء رياح نشطة مثيرة للأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية، وتكوّن الصقيع.
أماكن الموجة الباردةالمنطقة الشرقية: النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة والدوادمي والمزاحمية وشقراء وضرما ومرات والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح.
تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وعلقان وتيماء وتبوك.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.
أتربة مثارةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن الأتربة المثارةالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العلي وذعبلوتن.
مكة المكرمة: جدة وثول ورابغ والكامل وخليص والجموم والخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: العلا وخيبر والمدينة المنورة والحناكية والمهد والرايس وينبع.
نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.
تبوك: الوجه وأملج.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
الحذر على الطرق السريعةدعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة، خاصة في أثناء القيادة على الطرق السريعة.
كما حثّ "الأرصاد" الجميع على متابعة المستجدات والتحديثات عبر قنواته الرسمية ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستقبل مناطق المملكة لاستقبال موجة برد قاسية تبدأ من اليوم الأحد، متسببةً في انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.
وتُصاحب هذه الأجواء رياح نشطة مثيرة للأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.