- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الثانية (انتظام) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الثانية يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب الانتظام في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.
جداول امتحانات الفرقة التانية انتظام كلية الاداب - جامعة القاهرة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز