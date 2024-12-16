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جدول امتحانات الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الثانية (انتظام) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الأول 2025/2024.

 

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الثانية يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب الانتظام في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.

 

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جداول امتحانات الفرقة التانية انتظام كلية الاداب - جامعة القاهرة

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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