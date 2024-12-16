شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يسلم تقريرا مفصلا عن الزمالك بعد انتهاء مهمته أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم مجلس إدارة نادى الزمالك تقريراً مفصلاً من أحمد مجدى المدرب العام بعد انتهاء مشواره مع الفريق الكروى الأول، حيث تولي مجدى القيادة الفنية مؤقتًا للفارس الأبيض في مواجهة المصرى البوسعيدي التي جمعتهما أمس، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى تدريب الفتح السعودى، واصطحب معه أحمد مجدى.

وكلف جوميز أحمد مجدي بإعداد تقرير مفصل عن لاعبي الزمالك وتسليمه لإدارة القلعة البيضاء، حتي يعتمد عليه الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري كريستيان جروس.

ومن المقرر أن يقوم أحمد مجدى بإعداد تقرير مفصل عن كافة لاعبي الزمالك، سواء ممن يرى الجهاز الفني إنهم لا يرتقون للبقاء مع الزمالك، أو حاجة بعضهم للتطوير في بعض الجوانب، وكذلك مميزات وعيوب كافة اللاعبين، حتى يتم تسهيل مهمة الجهاز الفني المقبل.