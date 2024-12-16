"يسرائيل هيوم": تقرير الفقر السنوي يظهر أن ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن أن "تقرير الفقر السنوي يظهر أن ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر"، مشيرة الى أن "التقرير يكشف عن وضع اقتصادي صعب بإسرائيل بعد 14 شهرا من الحرب ويحذر من انهيار الصمود الاجتماعي".

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