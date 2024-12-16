الاقتصاد

«العبيكان للزجاج»: بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصنع صب الألمنيوم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العبيكان للزجاج بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصنع صب الألمنيوم (شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم)، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، سيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصانع والتأكد من كفاءتها.
وأضافت أن الأثر المالي يتوقع أن يظهر مع بدء التشغيل التجاري خلال الربع الأول من عام 2025م.
وكان الشركة وقعت اتفاقية شراكة مع مصنع الإسراء لتصنيع وسباكة الألمنيوم، لغرض امتلاك وتشغيل مصنع لصب الألمنيوم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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