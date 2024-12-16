شكرا لقرائتكم خبر عن «العبيكان للزجاج»: بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصنع صب الألمنيوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العبيكان للزجاج بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصنع صب الألمنيوم (شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم)، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصانع والتأكد من كفاءتها.
وأضافت أن الأثر المالي يتوقع أن يظهر مع بدء التشغيل التجاري خلال الربع الأول من عام 2025م.
وكان الشركة وقعت اتفاقية شراكة مع مصنع الإسراء لتصنيع وسباكة الألمنيوم، لغرض امتلاك وتشغيل مصنع لصب الألمنيوم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصانع والتأكد من كفاءتها.
وأضافت أن الأثر المالي يتوقع أن يظهر مع بدء التشغيل التجاري خلال الربع الأول من عام 2025م.
وكان الشركة وقعت اتفاقية شراكة مع مصنع الإسراء لتصنيع وسباكة الألمنيوم، لغرض امتلاك وتشغيل مصنع لصب الألمنيوم.