نائب قائد الجيش الإسرائيلي: تجاهُل التهديدات والتقنيات الجديدة سيسبب لنا مفاجأة استراتيجية وتكنولوجية

ركّز نائب القائد العام للجيش الإيراني للشّؤون التّنسيقيّة الأدميرال ​حبيب الله سياري​، على أنّ "حروب المستقبل هي حروب معرفيّة. الأعداء يريدون استعمار الأمّة والأرض بالسّيطرة على العقول، وإذا سيطروا على العقول فلن تكون الإجراءات الأخرى فعّالة".

وأشار، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الأول للقيادة ومعرفة الحرب الّذي عقد في دافوس، إلى أنّه "لا يمكن التنبّؤ بالمستقبل، وعلینا أن نكون مستعدّين ونجهّز أنفسنا من خلال تصميم سيناريوهات مختلفة للأحداث المستقبليّة"، لافتًا إلى أنّ "الحروب قائمة، ولم يعد من الممكن حلّ المشاکل عن طريق التّفاوض"، مؤكّدًا أنّه "ينبغي الاستفادة من التّجارب وبذل جهود جديدة للمستقبل".

وشدّد سياري على أنّه "إذا تعرّض شعب ما ودولة ما لمفاجأة استراتيجيّة، فهذا يعني أنّهما تخلّيا عن الميدان تمامًا"، مبيّنًا "أنّنا في القوّات المسلّحة نولي اهتمامًا خاصًّا بالمجالات الحديثة ونركز عليها". وأوضح أنّ "تجاهُل التّهديدات الرّاهنة والمستقبليّة والتّقنيّات الجديدة، سيسبّب لنا بالتّأكيد مفاجأةً استراتيجيّةً وتكنولوجيّة".