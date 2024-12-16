شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهوكي يؤجل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو اتحاد الهوكي ، برئاسة اللواء أشرف فرحات، تأجيل بطولة أفريقيا للأندية والتي كان مقررا إقامتها في بورسعيد خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير المقبل، بمشاركة عدد كبير من أندية القارة السمراء.

وجاء قرار الاتحاد المصري بالتأجيل لتقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، بناءً على طلب نادي الشرقية وهو المستضيف للبطولة، وتم إبلاغ كافة الأندية المشاركة بالموعد الجديد.

من جانبه قال اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن هناك استعدادات قوية من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

وأوضح أن الهوكي المصري هى إحدى الركائز الأساسية لرياضة الهوكي على مستوى القارة السمراء، وأن هدفه عودة المنتخبات الوطنية لمنصات التتويج القارية، والوصول إلى المستويات العالمية.