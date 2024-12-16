خسر المستشار الألماني أولاف شولتز اقتراعا على الثقة في البرلمان اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في شباط بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلافه.

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الألماني شولتس يخسر اقتراعا على الثقة في البرلمان ما يمهّد لانتخابات مبكرة في شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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