شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 - 12 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الأهلى يستعير حمدى فتحى لاعب الفريق السابق استعدادا لكأس العالم للأندية، فوز الزمالك على المصرى البورسعيدى بهدف دون مقابل فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، عصام الحضرى يقيم سرادق عزاء والدته الأربعاء المقبل بالشيخ زايد.

حمدي فتحي ينضم للأهلي رسميًا على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025

قام مسئولو النادي الأهلي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، والذي وافق رسميًا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

عصام الحضرى يقيم سرادق عزاء والدته الأربعاء المقبل فى الشيخ زايد.. فيديو

أعلن عصام الحضري كابتن منتخب مصر الأسبق، إقامة سرادق عزاء والدته الأربعاء المقبل بنادى الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب قيامه بإقامة سرادق اليوم داخل مدينة كفر البطيخ مسقط رأسه.

الزمالك يهزم المصري 1 / 0 وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

حقق فريق الزمالك الفوز على المصري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرد الفريق اعتباره للخسارة من الفريق البورسعيدي في مباراة الجولة الثالثة بالدوري المصري.

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد لفروعه فى الاجتماع المقبل

يستعد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة خلال اجتماعه القادم لاعتماد التشكيل الجديد لفروعه، فى خطوة تهدف لإعادة تنظيم العمل الإداري وتحسين كفاءة الأداء فى الفروع المختلفة.

الفرنسي فرانك دوماس مديرًا فنيًا لمودرن سبورت

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

حسام عبد المجيد يحتفل بالمشاركة فى 100 مباراة مع الزمالك أمام المصرى

يحتفل حسام عبد المجيد، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بالوصول للمشاركة فى 100 مباراة مع فريقه خلال المشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى التي تجمعهما حاليًا على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

كهرباء الإسماعيلية يهزم الداخلية بثنائية ويصعد للمركز الثالث بدورى المحترفين

حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا غاليا خارج ملعبه على الداخلية بهدفين دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 14 في المركز الثالث عشر .