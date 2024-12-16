شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب.. أوكرانيا تدعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجات والان نبدء بالتفاصيل

مساعدة أوكرانيا لسوريا

تهديدات موسكو

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عزمه تزويد سوريا بالحبوب وبمنتجات زراعية أخرى على أساس إنساني.وقال في خطابه اليومي "الآن يمكننا مساعدة السوريين بقمحنا ودقيقنا وزيتنا: منتجاتنا التي تستخدم عالميًا لضمان الأمن الغذائي".وتابع زيلينسكي: "ننسق مع شركائنا والجانب السوري لحل القضايا اللوجستية. وسندعم هذه المنطقة حتى يصبح الاستقرار هناك أساسًا لحركتنا نحو سلام حقيقي".وأوضح أن الشحنات المحتملة ستكون ضمن برنامج "حبوب أوكرانيا" الذي بدأ عام 2022، لتقديم المساعدات الغذائية إلى البلدان الأكثر احتياجًا.وحتى في ظل الحرب، تبقى لدى أوكرانيا قدرات إنتاجية هائلة، وهي واحدة من أنجح منتجي الحبوب في العالم.ورغم تهديدات موسكو باستهداف سفن الشحن في البحر الأسود، أقامت كييف ممرًا في البحر، اعتبارًا من صيف 2023 لتصدير منتجاتها الزراعية.تأتي تصريحات زيلينسكي بعدما أطاح تحالف من الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بشار الأسد في 8 ديسمبر وقد لجأ الرئيس المخلوع إلى روسيا.