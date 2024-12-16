شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فائزين في اليوم الـ15.. "مهرجان الإبل" يختتم منافساته اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وتختتم منافسات "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" بالصياهد الجنوبية اليوم الاثنين بإعلان نتائج نخبة النخبة "المجاهيم والشقح والحمر".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة يوم الأحد، نتائج الفائزين في اليوم الخامس عشر من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة جمل بيرق الموحد للون "المجاهيم"، بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

أسماء الفائزين

حصل "براك بن ناصر الدوسري" على المركز الأول، فيما حقق المركز الثاني "عبدالعزيز بن عبدالله بن سليم"، وحل في المركز الثالث "سعود بن مبارك آل شافي".

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والمركز الرابع "محمد بن جابر المري"، و"ناصر بن سيف السبيعي" خامسًا، وحصل على المركز السادس "نادر بن ظافر الدوسري"، والمركز السابع "عبدالله بن سعد الرسام القحطاني.وجاء في المركز الثامن "فرج بن سالم آل عذبه"، والمركز التاسع "عماش بن هويشل الدوسري".واختتم قائمة الترتيب "علي بن جابر المخضوبية" في المركز العاشر.