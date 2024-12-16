شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء مجزرة مدرسة عويضة شمال قطاع غزة إلى 40 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مدرسة خليل عويضة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى 40 شهيدًا وعشرات المصابين، معظمهم نساء وأطفال.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة التي تؤوي مئات النازحين، وقامت بقصفها، واعتقال الرجال المتواجدين داخلها.

فيما أصيبت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي تتعرض أجزاء واسعة منه لقصف مدفعي وجوي مكثف.