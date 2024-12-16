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كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الإثنين، إنها بدأت أول اجتماع لها بشأن عزل الرئيس يون سيوك يول.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد تعهد، السبت، بعزل يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره لفترة قصيرة هذا الشهر وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتم تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيجري عزله من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية.

وأمام المحكمة الدستورية مدة تصل إلى 180 يوما لإصدار حكمها في هذه القضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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