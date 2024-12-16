شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. "سدايا" تفتح التدريب في برنامج احترافي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.