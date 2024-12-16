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شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. "سدايا" تفتح التدريب في برنامج احترافي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن إطلاق برنامج التدريب الاحترافي في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تقدمة أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون بين "سدايا" و(NVIDIA).
يأتي هذا لتدريب المختصين في المجال على تنمية مهاراتهم في النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج متعددة الصيغ؛ مما يعزز فرصهم من الحصول على شهادات (NVIDIA) الاحترافية.
بالإضافة إلى تصميم تطبيقات متقدمة مبنية على هذه النماذج ونشرها في بيئات الإنتاج بكفاءة عالية وضمان أدائها المستدام.
وسيقام البرنامج التدريبي حضوريًا في كل من الرياض والظهران، إضافةً إلى طرحه عن بعد أيضًا.
فيما سيعلن لاحقًا عن فتح التسجيل في البرنامج المقام في الرياض أو المقام عن بعد.
أو حملة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات بمسار الذكاء الاصطناعي المتضمن مواد في التعلم العميق، ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال هذا الرابط.
بالإضافة إلى تمكين الكفاءات المحلية من اكتساب المهارات المتقدمة التي تواكب التطورات العالمية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتقنية.
يأتي هذا لتدريب المختصين في المجال على تنمية مهاراتهم في النماذج اللغوية الكبيرة والنماذج متعددة الصيغ؛ مما يعزز فرصهم من الحصول على شهادات (NVIDIA) الاحترافية.
برامج الذكاء الاصطناعيويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في عدد من الموضوعات، والتي تشمل بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيصها، واستخدام الحوسبة المتوازية لتسريع بناء وتدريب النماذج اللغوية الكبيرة.
بالإضافة إلى تصميم تطبيقات متقدمة مبنية على هذه النماذج ونشرها في بيئات الإنتاج بكفاءة عالية وضمان أدائها المستدام.
وسيقام البرنامج التدريبي حضوريًا في كل من الرياض والظهران، إضافةً إلى طرحه عن بعد أيضًا.
فتح باب التسجيلوأعلنت "سدايا" عن فتح باب التسجيل في البرنامج بالظهران ابتداءً من اليوم وحتى 19 ديسمبر الجاري، على أنْ ينطلق البرنامج في 29 من الشهر ذاته، ولمدة شهر.
فيما سيعلن لاحقًا عن فتح التسجيل في البرنامج المقام في الرياض أو المقام عن بعد.
شروط التسجيلويشترط للتسجيل أنْ يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو الماجستير من المختصين في التعلم العميق، أو حملة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.
أو حملة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات بمسار الذكاء الاصطناعي المتضمن مواد في التعلم العميق، ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال هذا الرابط.
تمكين الكفاءات المحليةويأتي هذا البرنامج في إطار جهود سدايا المستمرة، لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بالإضافة إلى تمكين الكفاءات المحلية من اكتساب المهارات المتقدمة التي تواكب التطورات العالمية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتقنية.