شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: إضافة حقوق الأولوية لـ«سلامة للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة سلامة للتأمين التعاوني في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الإثنين 15/06/1446هـ الموافق 16/12/2024م.

وأعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني في بيان على تداول السعودية، اليوم بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-16 الموافق 2024-12-17.

وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1446-06-23 الموافق 2024-12-24.

وأشارت إلى أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1446-06-28 الموافق 2024-12-29.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 10/06/1446هـ (الموافق 11/12/2024م).

