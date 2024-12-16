إلتون جون يكشف عن الرسالة المؤثرة التي يريد كتابتها على قبره

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - منذ عام 2022، يعاني النجم إلتون جون العديد من الأزمات الصحية، كان آخرها إصابته بعدوى فيروسية في العين جعلته يعاني من صعوبة في الرؤية. ونتيجة تدهور حالته الصحية، فقد ذهب تفكيره نوعاً ما للموت، وكشف عما يريد أن يُكتب على قبره بعد موته ليتذكره به جمهوره.

إلتون جون يوصي بكتابة هذه الكلمات على قبره بعد موته

على الرغم من أن إلتون جون يُعد أيقونة في عالم الغناء، إلا أن ما يريد كتابته على قبره بعد موته ليس له علاقة بالفن عامةً أو بالغناء خاصةً، بل لها علاقة بابنيه زاكاري، 13 عاماً، وإيليجاه، 11 عاماً، اللذين يشاركهما مع زوجته ديفيد فورنيش. وقال جون لمجلة Time بعد تكريمه كأيقونة العام: "كل ما أريد أن أقوله على شاهد قبري هو، لقد كان أباً رائعاً".

وفي مقابلة سابقة مع برنامج Good Morning America تم بثها في 11 ديسمبر.، تحدث جون عن موسيقاه وابنيه، حيث قال: "موسيقاي تتحدث عن نفسها. إرثي هو أنني كنت زوجاً رائعاً وأباً أفضل، الموسيقى والمسيرة المهنية رائعة. لقد كانت مذهلة ومبتكرة. لكن أهم شيء بالنسبة لي في حياتي هو التأكد من أن طفليّ سعيدان وأنهما يعيشان حياة رائعة وأنني كنت جيداً معهما. هذا كل ما يهم".

وفي نوفمبر الماضي، أثناء حديثه لـ راديو آندي، تحدث جون عن أن يصبح أباً في وقتٍ لاحق من حياته، ووصفه بأنه "أعظم شيء قام به على الإطلاق"، وأضاف: "بالنسبة لي شخصياً، كانت لدي حياة مذهلة، ومهنة عظيمة، وإنجازات لا تُصدق، وموسيقى، وما إلى ذلك، ولكن أود أن أقول إن أبناءنا، وديفيد، هم أهم الأشياء بالنسبة لي".

وفي الفيلم الوثائقي الجديد Elton John: Never Too Late، المستند إلى حياته، أوضح أيقونة الموسيقى أن طفليه يعبران عن مخاوف بشأن وفاته، حيث قال في الفيلم، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF) في وقت سابق من هذا العام: "إنهم يفكرون في موتي. إنهم قلقون بشأن موتي".

إلتون جون يكشف تفاصيل فقدان البصر في عينه اليمنى

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

في مقابلة حديثة أجراها إلتون جون مع الإعلامي روبن روبرتس في برنامج "صباح الخير أمريكا"، كشف النجم العالمي عن تفاصيل مؤلمة تخص حالة عينيه، وقال إنه لا يزال يعاني من صعوبة في الرؤية بعد أشهر من إصابته بالعدوى الشديدة، وكشف أنه بات لا يستطيع الرؤية بعينه اليمنى بشكلٍ كلّي، لهذا السبب لم تصدر أي موسيقى جديدة حتى الآن.

أما بالنسبة لعينه اليسرى فهي الأخرى حالتها ليست جيدة، ويرى بها ولكن بشكلٍ طفيف، وأعرب عن مخاوفه من فقدانها هي الأخرى. ومع ذلك، لم يستسلم جون، وقال: "إني وجدت تشجيعاً من الجمهور وأملاً في تحسن عيني سأعود". وتابع: "أنا عالق في الوقت الحالي، لا أستطيع الذهاب إلى الاستوديو والتسجيل، ولا أستطيع حتى رؤية كلمات الأغنية، لا أستطيع أن أقرأ، ولا أستطيع أن أشاهد التلفاز، الأمر سبب لي صدمة كبيرة".

قد ترغبين في معرفة إلتون جون: "لم يتبقَ الكثير من صحتي ولكنني مازلتُ حياً"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»