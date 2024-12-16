شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "المؤسس".. الأولى خارج أمريكا الشمالية تحصد اعتماد "CAHME" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا عالميًا بارزًا، حيث أصبحت أول جامعة من خارج أمريكا الشمالية تحصل على الاعتماد الأكاديمي من مجلس اعتماد تعليم الإدارة الصحية (CAHME).

ويُعد هذا الاعتماد تأكيدًا على تميز برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية بالجامعة، الذي تم تطويره وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية العالمية.

تعزيز جودة التعليم الأكاديمي

ويُبرز هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لتعزيز جودة التعليم الأكاديمي في مجال الإدارة الصحية، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم متطلبات القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية. كما يعكس المكانة الريادية للجامعة في تقديم برامج تعليمية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.



كوادر وطنية صحية مؤهلة

ويهدف برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة منشآت الرعاية الصحية بكفاءة واحترافية، من خلال تنمية مهارات اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وحل المشكلات الإدارية بطرق مبتكرة، وتنفيذ دراسات تطبيقية متقدمة.

دعم مجلس CAHME

وقد أعربت الجامعة عن شكرها وتقديرها لفريق التقييم التابع لمجلس CAHME، الذي ساهم في إنجاح عملية الاعتماد، وهنأت فريقها الأكاديمي الذي كان له دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، ومنهم الدكتور فهد الحازمي، والدكتور محمد القرشي، والدكتور محمد الحناوي، والدكتور وليد قطان، والدكتور أميرة قطان، والدكتورة نور الشريف.

الجدير بالذكر أن برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية حاصل على اعتماد هيئة التخصصات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويُقدم بنظام الانتظام للطلاب والطالبات، بمدة دراسية تبلغ سنتين.