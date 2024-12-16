تكنولوجيا: HMD Global تكشف عن HMD Arc: هاتف ذكي بسيط يلبي احتياجاتك اليومية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة HMD Global بهدوء هاتفها الجديد HMD Arc، المصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي اقتصادي يقدم الميزات الأساسية. على الرغم من عدم الكشف عن السعر أو موعد التوفر حتى الآن، تشير مواصفات الهاتف إلى أنه خيار مناسب لفئة الهواتف الموجهة للمستخدمين المبتدئين.

يأتي هاتف HMD Arc بشاشة LCD قياس 6.52 بوصة بجودة +HD ومعدل تحديث 60 هرتز، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9. تحتضن الشاشة نوتش صغير على شكل قطرة ماء يضم الكاميرا الأمامية.

يعتمد الهاتف على معالج Unisoc 9863A، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD. يُصمم الهاتف لتقديم أداء مقبول في المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، وألعاب خفيفة.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 (إصدار Go)، الذي يضمن تجربة سلسة على الأجهزة ذات المواصفات المتواضعة. يُركز هذا الإصدار الخفيف من نظام التشغيل على تحسين الأداء وتوفير واجهة مستخدم بسيطة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمستخدمي الهواتف الذكية لأول مرة أو لأولئك الذين ينتقلون من أجهزة أقدم.

تُعد البطارية من أبرز ميزات HMD Arc، حيث تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر استخدام يمتد ليوم كامل للمستخدمين العاديين. ومع ذلك، قد تُشكل سرعة الشحن البطيئة بقدرة 10 واط تحديًا للمستخدمين الذين اعتادوا تقنيات الشحن الأسرع.

أما من ناحية الكاميرا، يضم الهاتف إعدادًا مزدوجًا في الخلف، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ثانوي لم تُحدد دقته بعد. تُلبي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل احتياجات صور السيلفي الأساسية ومكالمات الفيديو، مما يُظهر توجه الهاتف نحو الاستخدام العملي بدلاً من التركيز على الأداء الفوتوغرافي.

على الرغم من تكلفته المنخفضة، يحرص HMD Arc على توفير ميزات أمنية قوية. يضم الهاتف ماسحًا لبصمات الأصابع مُثبتًا على الجانب، مع تصنيف IP52/IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، مما يُعزز من جاذبية الجهاز. تُلتزم HMD Global أيضًا بتقديم عامين من التحديثات الأمنية، وهو أمر نادر في هذه الفئة السعرية، مما يُضيف مزيدًا من القيمة إلى الهاتف.

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