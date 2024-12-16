تكنولوجيا: HMD تكشف عن هواتف Nokia 105 و110 لعام 2025 بتصميم جديد ومنفذ USB-C في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HMD Global رسميًا عن إصدارات 2025 من هواتف Nokia 105 4G وNokia 110 4G في أوروبا، والمعروفة بطرازات الإصدار الثاني. تأتي هذه التحديثات مع تحسينات طفيفة لكنها ملحوظة، مما يُحافظ على البساطة والموثوقية التي تُميز هواتف نوكيا التقليدية.

يُحافظ هذان الطرازان على التصميم الكلاسيكي، بينما يُضيفان تحسينات دقيقة. تميزت اللوحة الخلفية بنقش جديد يحمل عبارة: “HMD – Makers of Nokia Phones”، إلى جانب شعار نوكيا، مما يُبرز العلامة التجارية بوضوح.

أما وحدة الكاميرا، فقد عادت إلى تصميمها الأقدم المشابه لطرازات 2023، متخلية عن الشكل العصري الذي ظهر في إصدارات 2024.

تُعد إضافة منفذ USB-C التغيير الأبرز في هذه الإصدارات، حيث استبدل المنفذ القديم Micro-USB. يأتي هذا التحول امتثالًا للوائح الاتحاد الأوروبي، مما يضمن الراحة وسهولة الاستخدام.

تستمر الهواتف في تقديم ميزات أساسية تُلبي احتياجات المستخدمين، مثل دعم شريحتي اتصال، واتصال 4G مع VoLTE HD، وراديو FM، وبطارية بسعة 1450 مللي أمبير، بالإضافة إلى مصباح يدوي يُمكن تفعيله بضغطة زر. تعتمد الشاشات على لوحة TFT بقياس 1.77 بوصة ودقة 120 × 160 بكسل.

زُود كلا الهاتفين بمعالج Unisoc T107، الذي يضمن أداءً سلسًا للمهام الأساسية. يتميز هاتف Nokia 110 4G الإصدار الثاني بكاميرا خلفية بدقة QVGA تُتيح التقاط الصور الأساسية، بينما يفتقر هاتف Nokia 105 4G الإصدار الثاني إلى الكاميرا، مُركزًا على تقديم تجربة عملية وبسيطة.

تتوفر خيارات الألوان لتُناسب جميع الأذواق، حيث يأتي هاتف Nokia 105 4G باللون الأسود، بينما يتوفر هاتف Nokia 110 4G بألوان الأزرق والأرجواني الزاهية.

لم تُعلن HMD Global بعد عن الأسعار الرسمية لهذه الأجهزة، لكن الهواتف ظهرت بالفعل على مواقع أوروبية مختارة تابعة لـ HMD، وكذلك على أمازون، مما يُشير إلى قرب موعد الإطلاق.

تستهدف هذه الهواتف المستخدمين الذين يحتاجون إلى أجهزة اقتصادية يُمكن الاعتماد عليها، سواء كهواتف ثانوية أو كأجهزة بسيطة تُركز على الاتصالات الأساسية.

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