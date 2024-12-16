شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظارات الواقع المعزز الذكية من أبل لن يتم إطلاقها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مارك جورمان من بلومبرج أن شركة أبل على بعد حوالي 3-5 سنوات من اتخاذ النهج الخاص بنظارات الواقع المعزز الذكية، وبينما تواصل شركة أبل العمل على زوج من نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، فإن الإصدار ليس قريبًا.

وفقًا لنشرة Power On لمارك جورمان، فإن شركة أبل تواصل العمل على النظارات الذكية مع الواقع المعزز، ولكن لا شيء قادم في المستقبل القريب.

هناك الكثير مما تحتاج أبل إلى القيام به بشكل صحيح حتى يعمل مثل هذا المنتج، إنهم بحاجة إلى تصغير عدد من مكونات الحوسبة، وإنشاء تصميم عصري، وتوفير عمر بطارية يجعل المنتج مفيدًا بالفعل، وتطوير شاشات عالية الدقة لا تتنازل كثيرًا عن تجربة الوسائط، وقد تتمكن أبل من تطوير كل هذه الأشياء على زوج من النظارات باهظة الثمن.

وفيما كشفت شركات مثل Snapchat وMeta عن أزواج من نظارات الواقع المعزز، إلا أنها ليست منتجات استهلاكية، حيث إن زوج Meta هو مجرد عرض تجريبي للنموذج الأولي، في حين أن زوج Snapchat متاح فقط للمطورين.