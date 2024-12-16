شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن فيديو تشويقى للعبة DEN OF WOLVES خلال فعاليات GAME AWARDS 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق 10 Chambers، أستديو تطوير الألعاب السويدي، أول مقطع تشويقي للعبة Den of Wolves القادمة خلال فعاليات حفل جوائز الألعاب لعام 2024.

ويبدأ المقطع التشويقي بلقطة شاملة لأفق مدينة ميدواي التي تهيمن عليها الشركات وتخترق غيومها قمم ناطحات السحاب الشاهقة حاملة شعارات الشركات العملاقة، حيث تقع أحداث لعبة السطو التعاونية الجديدة، ثم ينتقل العرض إلى اللعبة مباشرة.

وتعد Den of Wolves لعبة تصويب تعاونية من منظور الشخص الأول لأربعة لاعبين، وتقوم على نمط ألعاب السطو، حيث تجمع بين طريقة التسلل في الألعاب التقليدية وبين أسلوب اختراق الشبكة العصبية الفريد من نوعه.

وقال أولف أندرسون، المدير الإبداعي في Chambers 10: "إلى جانب تجربتي السابقة مع ألعاب PAYDAY: The Heist وPAYDAY 2، قبل أكثر من عشر سنوات، زادت خبرتي كمطوّر ومبتكر، ويعتمد تصميم Den of Wolves على لعبتنا الأخيرة GTFO وانطلاقاً من أيام PAYDAY، سنواصل الارتقاء بألعاب السطو لتصل إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه؛ حيث يمكنك السطو على الكثير من البنوك ".

وتدور أحداث اللعبة في مدينة ميدواي ، وهي منطقة حرة للشركات تأسست في عام 2035 من خلال مشروع HOPLON، وتم بناء المدينة على جزيرة أرخبيل ميدواي النائية في المحيط الهادئ، بهدف الردّ على الهجمات الإلكترونية المدمرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، حيث بدأ الموقع كمنطقة عالية الأمان مصمّمة لحماية البنية التحتية المالية والتكنولوجية الحيوية للشركات، ثم تطوّر إلى مدينة غير خاضعة لأي رقابة، حيث تمارس الشركات أعمالها بلا رقيب ولا حسيب.

ومن جانبه، قال أوسكار جيه تي هولم، المؤسس المشارك لشركة Chambers 10: "على الرغم من أن Den of Wolves ليست لعبة عالم مفتوح، إلا إننا بذلنا الكثير من الوقت والموارد في بناء العالم من حولك، بدءاً من حبكة القصة العميقة حول سبب الوجود في هذا المكان، ووصولاً إلى العلامات التجارية والشركات التي تعج بها المدينة، والتي تحمل كل منها قصة مستقلة، نعتقد أن معرفة هذه القصص ستحفزك على اللعب، حتى وإن لم تكن من محبي متابعة اللعبة.

وسيستكشف اللاعبون مناطق مختلفة داخل ميدواي سيتي، والتي لكل منها طابع مميز وشركات خاصة تسيطر عليها، وستكون المنطقة الأولى المتاحة عند الإطلاق هي منطقة Promise District، التي تسيطر عليها شركة USTMAN SACS القوية، وتتميز منطقة Promise District بتصميم درامي متدرج؛ حيث يحدد الوضع الاجتماعي الارتفاع، بدءًا من المستويات العليا الفاخرة المخصصة لنخبة الشركات، متدرجة نحو الأحياء الفقيرة المتدهورة في الأسفل، وفي هذه البيئة المتفاوتة بشدة، إلى جانب سيطرة الشركات، يجب على اللاعبين التنقل بين أنظمة المراقبة المتقدمة وقوات الأمن الفاسدة والسياسات المؤسسية المعقدة لتنفيذ خططهم في السطو.

وفي هذا الصدد، قال روبن بيوركيل، مدير الاتصال في 10 Chambers: "يعتبر إخفاء تاريخ إصدار اللعبة في المقطع التشويقي تقديراً لألعاب التصويب من منظومة الشخص الأول الكلاسيكية؛ حيث يتطلّع المطوّرون الجريئون لإصدار هذه اللعبة بثقة عندما تكون جاهزة، ومع الإصدارات السريعة للألعاب التي نشهدها اليوم، نريد أن نكون واضحين بشأن التحديات في تطوير الألعاب، وستتاح إمكانية الوصول المبكر إلى اللعبة بمجرد التأكد من جاهزيتها".