بنك التنمية الاجتماعية ينظم معرض الامتياز التجاري في المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم بالمدينة المنورة فعاليات، “معرض الامتياز التجاري” والذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة خلال الفترة من 14-15 /6/ 1446 .

ويهدف المعرض إلى تمكين رواد الأعمال من التواصل مع الشركات المحلية والعالمية المانحة لحقوق الامتياز التجاري، مما يعكس التزام البنك بدعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد المعرض عدة فعاليات متنوعة تضمنت عددًا من الندوات وورش العمل المتخصصة، التي تناولت موضوعات في قطاع الامتياز التجاري، مثل إستراتيجيات التسويق والتسعير، وآليات تطوير نماذج الامتياز، والإدارة اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى خدمات استشارية موجهة لدعم المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال المهتمين بمجال الامتياز التجاري.

واشتمل المعرض على منصة استشارية متكاملة قدمت للزوار نصائح متخصصة في مجالات متنوعة، شملت التمويل، وتطوير الأعمال، وآليات تشغيل الامتياز التجاري، ومنصة لاستعراض قصص نجاح ملهمة وتجارب رائدة لعلامات تجارية وطنية نجحت في تطوير نماذج مبتكرة للامتياز التجاري.

وأوضح مدير إدارة تمويل المنشآت الناشئة في بنك التنمية الاجتماعية عيد الدلبحي أن البنك يستعرض من خلال المعرض مبادراته المستقبلية المتوافقة مع برامج رؤية المملكة 2030، والخدمات التمويلية والتمكينية وآليات التمويل المتاحة والدورات التدريبية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم وتعزيز استدامتها.

وأبان أن المعرض يهدف إلى التوعية بقطاع ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وتحفيز المستثمرين في منطقة المدينة المنورة من خلال التوسع في مجال حقوق الامتياز التجاري،سواءً بمنح حقوق الامتياز أو كسبها، مشجعًا على البداية ودخول مجال ريادة الأعمال عبر حقوق الامتياز والاستفادة من التسهيلات المقدمة التي تقلل من المخاطر التي يواجهها رواد الأعمال.

من جانبها التقت هيئة وكالة الأنباء السعودية “واس” بعدد من زوار المعرض الذين أكدوا أن بنك التنمية الاجتماعية اختصر الكثير من الخطوات عبر جمعه بين صاحب الامتياز والعميل تحت سقف واحد، وذلك امتدادًا لبرامجه السابقة في دعم وتمكين أبناء الوطن، معربين عن شكرهم للقائمين على المعرض وعلى فكرته واتحاته الفرصة لاكتساب مهارات جديدة في الاستثمار للشباب من خلال وجود العديد من العلامات التجارية التي يمكن للجيل الواعد من أبناء المنطقة الاستثمار فيها.

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