شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إجراء قرعة الحج السياحى وإعلان الفائزين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر عمليات تسجيل المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي، حيث جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الفترة المحددة لتلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة والتي بدأت منذ 20 نوفمبر الماضي ومن المقرر أن تنتهي في 20 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إنه لا نية على الاطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار تعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.

وسبق أن ناشدت غرفة شركات و وكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم، كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.