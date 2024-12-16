شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ألماني شديد اللهجة لأنصار بشار الأسد.. ماذا جاء فيه؟ والان نبدء بالتفاصيل

محاسبة نظام بشار الأسد

نظام بشار الأسد

السجن مدى الحياة

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرتان في الحكومة الألمانية، إحالة أنصار نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إلى القضاء، إذا فروا إلى ألمانيا.وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك: سنحاسب جميع رجال النظام على جرائمهم المروعة بكل ما يسمح به القانون من شدة".وذكرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر للصحيفة نفسها "إن حاول رجال نظام الأسد المروع الفرار إلى ألمانيا، عليهم أن يعلموا أنه ليس هناك عمليًا أي دولة تلاحق جرائمهم بالشدة التي تلاحقها بها ألمانيا".وأضافت "كل من كان ضالعًا في فظاعات ليس بمأمن من الملاحقات هنا".ودعت "بيربوك" إلى أن "تعمل السلطات الأمنية الدولية وأجهزة الاستخبارات معا بشكل وثيق إلى أقصى حد ممكن".وسبق أن دانت ألمانيا قضائيًا عددا من مسؤولي حكومة الأسد، عملا بمبدأ الاختصاص الدولي، الذي يسمح بإجراء محاكمة أيا كان مكان ارتكاب الجرائم.وحكم القضاء الألماني في يناير 2022 بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية، أنور رسلان لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وكان مسؤولًا عن مقتل 27 معتقلًا، وتعذيب أربعة آلاف آخرين على الأقل في معتقل سرّي للنظام في دمشق بين 2011 و2012.وبعد عام في فبراير 2023 في برلين، حكم بالسجن مدى الحياة على عنصر في مليشيا موالية للنظام السوري أوقف في ألمانيا في 2021، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.كما يحاكم حاليًا في فرانكفورت الطبيب العسكري السوري علاء موسى، لاتهامه بالتعذيب والقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في مستشفيات عسكرية سورية.وتؤوي ألمانيا أكبر جالية سورية في أوروبا بعد استقبالها حوالى مليون نازح ولاجئ فارين من هذا البلد جراء الحرب.كما لاحقت السلطات الألمانية أفرادًا لم يكونوا أعضاء في حكومة الأسد لارتكابهم جرائم في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.