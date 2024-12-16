زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب الجزائر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ،في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات شمال منطقة الزبوجة بالولاية.

ولم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.

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